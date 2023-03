Si fissa fra due o più persone - Cruciverba

Le persone senzatetto, senza casa o senza fissa dimora (per le quali è usata a volte la parola francese clochard, l'inglese homeless o l'italiano barbone), sono persone che per lungo tempo non hanno un luogo fisso di residenza.

Primo appuntamento – film del 1941 diretto da Henri Decoin

– film del 1941 diretto da Henri Decoin Primo appuntamento – programma televisivo

– programma televisivo Primo appuntamento – singolo di Gigi D'Alessio del 2006