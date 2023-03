Su di essi non si discute - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Su di essi non si discute. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : GUSTI

Soluzione e Curiosità per: Su di essi non si discute Un oggetto volante non identificato (OVNI) noto anche con gli acronimi inglesi UFO (Unidentified Flying Object o Unknown Flying Object) e UAP (Unidentified Aerial Phenomenon) indica genericamente ogni fenomeno aereo le cui cause non possano facilmente o immediatamente essere individuate da un osservatore. Il gusto è uno dei sensi, i cui recettori sono le gemme gustative presenti nelle papille gustative della lingua, nel palato molle, nella faringe, nelle guance e nell'epiglottide. Il gusto dipende dalla percezione sinergica di cinque gusti fondamentali: amaro, acido, dolce, salato e umami; alcune ricerche suggeriscono inoltre l'esistenza di un sesto e un settimo gusto fondamentali, associati al fritto e al grasso. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 9 marzo 2023

