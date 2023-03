Essi... in Francia - Cruciverba

Essi vivono (They Live) è un film del 1988 scritto e diretto da John Carpenter. È tratto dal racconto del 1963 Alle otto del mattino (Eight O'Clock in the Morning) di Ray Nelson e interpretato dal lottatore "Rowdy" Roddy Piper, da Keith David e da Meg Foster.

Sigle

Inscriptiones Latinae Selectae – raccolta epigrafica curata da Hermann Dessau, abbreviata come ILS o come Dessau o D (es. ILS 123, o Dessau 123 o D . 123)

– raccolta epigrafica curata da Hermann Dessau, abbreviata come o come o (es. 123, o 123 o . 123) Instrument Landing System – "Sistema di Atterraggio Strumentale" usato a bordo degli aeroplani

– "Sistema di Atterraggio Strumentale" usato a bordo degli aeroplani Insurance-Linked Securities – titoli finanziari legati al verificarsi di sinistri, solitamente di natura catastrofale

– titoli finanziari legati al verificarsi di sinistri, solitamente di natura catastrofale Integrated Library Systems – sistema integrato per la gestione della biblioteca

– sistema integrato per la gestione della biblioteca Integrated Logistics Support – "Supporto Logistico Integrato" disciplina affine alla gestione del ciclo di vita dei prodotti e dei sistemi complessi

– "Supporto Logistico Integrato" disciplina affine alla gestione del ciclo di vita dei prodotti e dei sistemi complessi International Latitude Observatory (Servizio internazionale delle latitudini) – rete di osservatori usata per misurare la variazione di latitudine risultante dall'oscillazione dell'asse di rotazione della Terra

(Servizio internazionale delle latitudini) – rete di osservatori usata per misurare la variazione di latitudine risultante dall'oscillazione dell'asse di rotazione della Terra International Launch Services – servizio internazionale di lancio

– servizio internazionale di lancio International Life Saving Federation – federazione internazionale per la sicurezza in acqua

– federazione internazionale per la sicurezza in acqua Internet Locator Service – usato per localizzare l'indirizzo IP di un utente nella tecnologia Voice over IP

– usato per localizzare l'indirizzo IP di un utente nella tecnologia Voice over IP Italian Linux Society – associazione italiana per la diffusione del software libero

Codici