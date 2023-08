Essere in apprensione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Essere in apprensione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : TEMERE

Significato/Curiosità : Essere in apprensione

"Temere" è un'emozione di preoccupazione e ansia causata dalla percezione di pericolo, incertezza o minaccia. Essere in apprensione implica un senso di disagio o inquietudine riguardo a qualcosa che potrebbe accadere, spesso accompagnato da una sensazione di paura o ansia. Entrambi riflettono una risposta emotiva naturale a situazioni percepite come minacciose, reali o potenziali. Mentre la paura può essere istintiva e immediata, l'apprensione può essere più sottile e continua. Gestire queste emozioni richiede consapevolezza, comprensione e strategie per affrontare le sfide in modo costruttivo, contribuendo al benessere mentale e all'adattamento.

