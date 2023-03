Un eroe di The Avengers - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un eroe di The Avengers. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : THOR

Soluzione e Curiosità per: Un eroe di The Avengers Avengers: Age of Ultron è un film del 2015 scritto e diretto da Joss Whedon. Thor (in norreno Þórr; lett. "Fulmine") è una delle principali divinità germaniche. È la personificazione del fulmine, della folgore e del tuono, e della tempesta. La mitologia norrena è ricca di racconti sulle sue gesta e sulla sua perenne lotta contro gli Jotnar. Thor rappresenta teologicamente il dio (e l'uomo) che possiede, oppure è totalmente identificato, con l'"arma" divina, la "virtù", ossia la "vista" del principio cosmico (il Mjöllnir, equivalente al Vajra vedico-tibetano). È inoltre indicato come il protettore dell'umanità. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 9 marzo 2023

