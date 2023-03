Divario da colmare - Cruciverba

Il divario digitale (in inglese digital divide) è il divario esistente tra chi ha accesso effettivo alle tecnologie dell'informazione (in particolare personal computer e Internet) e chi ne è escluso, in modo parziale o totale. I motivi di esclusione comprendono diverse variabili: condizioni economiche, livello d'istruzione, qualità delle infrastrutture, differenze di età o di sesso, appartenenza a diversi gruppi etnici, provenienza geografica. Oltre a indicare il divario ...

Acronimi

Generic Access Protocol – protocollo di rete usato nella telefonia mobile

– protocollo di rete usato nella telefonia mobile Gioco d'azzardo patologico (definito anche disturbo da gioco d'azzardo, azzardopatia o genericamente e impropriamente ludopatia) – disturbo del comportamento

(definito anche disturbo da gioco d'azzardo, azzardopatia o genericamente e impropriamente ludopatia) – disturbo del comportamento Giubbotto antiproiettile – indumento per la protezione da colpi da armi da fuoco

– indumento per la protezione da colpi da armi da fuoco Progetto Grande Scimmia (Great Ape Project) – associazione internazionale per il riconoscimento dei diritti delle grandi scimmie

(Great Ape Project) – associazione internazionale per il riconoscimento dei diritti delle grandi scimmie Gruppo arbitri pallacanestro – sigla dei gruppi di arbitri di varie città italiane

– sigla dei gruppi di arbitri di varie città italiane Güneydogu Anadolu Projesi – Progetto dell'Anatolia Sud-Orientale – Turchia – complesso di dighe sul Tigri e l'Eufrate

Sigle di gruppi politici

Gruppi di Azione Patriottica – organizzazione della Resistenza italiana

– organizzazione della Resistenza italiana Gruppi Armati Proletari – organizzazione terroristica italiana di estrema sinistra

– organizzazione terroristica italiana di estrema sinistra Gruppi d'Azione Partigiana – organizzazione terroristica italiana di estrema sinistra

– organizzazione terroristica italiana di estrema sinistra Grupo de Amigos Personales ("Gruppo di amici personali") o Grupo Amigos del Presidente (Gruppo amici del presidente) – la guardia personale volontaria del presidente cileno Salvador Allende

Chimica

GAP – Gliceraldeide-3-fosfato – un metabolita intermedio nella glicolisi e nella fotosintesi

Biologia

GAP – GTPase Activating Protein – una classe di enzimi

Codici

GAP – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Gusap (Papua Nuova Guinea)

– codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Gusap (Papua Nuova Guinea) gap – codice ISO 639-3 della lingua gal

Geografia

Gap – comune del dipartimento francese delle Alte Alpi nella regione Provenza-Alpi-Costa Azzurra (Francia)

– comune del dipartimento francese delle Alte Alpi nella regione Provenza-Alpi-Costa Azzurra (Francia) Gap – census-designated place della contea di Lancaster, Pennsylvania (Stati Uniti d'America)

Informatica

Buffer gap – utilizzato nella programmazione di editor di testo

– utilizzato nella programmazione di editor di testo Groups, Algorithms and Programming – sistema di algebra computazionale per l'algebra discreta

Altro

gap – in lingua inglese, spazio che intercorre fra due cose discontinue; in italiano, viene usato sia in senso generico che in alcune locuzioni (per esempio, il gap generazionale)

– in lingua inglese, spazio che intercorre fra due cose discontinue; in italiano, viene usato sia in senso generico che in alcune locuzioni (per esempio, il gap generazionale) Gap – marca di abbigliamento

– marca di abbigliamento GAP – targa automobilistica di Garmisch-Partenkirchen (Germania)

– targa automobilistica di Garmisch-Partenkirchen (Germania) GAP – standard presente in alcuni telefoni senza filo per rete fissa di tipo DECT

– standard presente in alcuni telefoni senza filo per rete fissa di tipo DECT Gap o gab – un tipo di canzone occitana dell'alto medioevo (1100-1350).

Altri progetti