Si dice di prova sportiva mediocre - Cruciverba

Harry Potter e la maledizione dell'erede (Harry Potter and the Cursed Child) è un'opera teatrale in due parti di Jack Thorne su soggetto di J. K. Rowling, John Tiffany e dello stesso Thorne. Il dramma, ambientato diciannove anni dopo il romanzo Harry Potter e i Doni della Morte, racconta la storia di Albus Severus Potter, secondogenito di Harry Potter e Ginny Weasley.

Veronica opaca (nome scientifico Veronica opaca Fr., 1828 ) è una pianta erbacea annua appartenente alla famiglia delle Plantaginaceae.