Vi si dibatte il processo - Cruciverba

Il nome della rosa è un romanzo scritto da Umberto Eco ed edito per la prima volta da Bompiani nel 1980.

Un'aula è una stanza in cui si svolgono attività didattiche o di apprendimento. Generalmente si trovano in edifici adibiti a tale funzione, come le scuole (sia pubbliche sia private), le università, ma anche in società ed in organizzazioni religiose ed umanitarie. Le aule sono create appositamente per fornire un luogo sicuro per l'apprendimento, evitando interruzioni o distrazioni di vario genere.