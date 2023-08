La dea greca della Terra - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La dea greca della Terra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : GEA

Significato/Curiosità : La dea greca della Terra

Gea, la dea greca della Terra, personifica l'essenza stessa del pianeta. Nella mitologia, è considerata la madre di tutte le cose viventi, simbolo di fertilità e nutrimento. Gea rappresenta la Terra come entità sacra, connettendo ogni aspetto della natura e della vita. È spesso raffigurata come una figura materna generosa, offrendo abbondanza e ricchezza alla flora, alla fauna e agli esseri umani. Il suo ruolo nel pantheon greco evidenzia la profonda connessione tra gli esseri viventi e l'ambiente circostante, incoraggiando il rispetto e la cura per il mondo naturale che ci circonda.

