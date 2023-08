Il dado in geometria - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il dado in geometria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : CUBO

Significato/Curiosita : Il dado in geometria

Elemento femmina (dado). da un punto di vista della definizione in ambito tecnico, il termine bullone identifica l'accoppiata di vite e dado. tuttavia, nel... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi cubo (disambigua). il cubo o esaedro regolare è uno dei 5 solidi platonici, che presenta 6 facce... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Il dado in geometria : dado; geometria; Il Mondado ri fondatore; Un Mondado ri editore; Il dado è tratto: alea lat; Il Giulio che trasse il dado ; Si usa col dado ; Ha la forma di un dado ; Ben piantato in geometria ; Una linea curva tra due punti fissi in geometria ; I dadi in geometria ; Nicole precursore della geometria cartesiana; In geometria e è quello greco;

Cerca altre Definizioni