Il cuore di Conrad - Cruciverba

Codici

NR – codice vettore IATA di Pamir Air

nr – codice ISO 639-2 alpha-2 della lingua ndebele meridionale

NR – codice ISO 3166-1 alpha-2 di Nauru

Informatica

.nr – dominio di primo livello di Nauru

Musica

NR – Casa discografica italiana attiva per poco tempo negli anni sessanta

Sport

NR – nelle statistiche di vari sport, record nazionale (National record)

Altro