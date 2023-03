Si corrono in Formula 1 - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si corrono in Formula 1. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : GP

Soluzione e Curiosità per: Si corrono in Formula 1 Il campionato mondiale di Formula 1 2008 organizzato dalla FIA è stata, nella storia della categoria, la 59ª stagione ad assegnare il campionato piloti e la 51ª ad assegnare il campionato costruttori. Il 2008 segna l'inizio del nuovo Patto della Concordia. Sigle Genetic programming – programmazione genetica

– programmazione genetica Göteborgs-Posten – quotidiano svedese

– quotidiano svedese Gran Premio

Guitar Pro Codici GP – codice vettore IATA di Gestair

GP – codice ISO 3166-1 alpha-2 della Guadalupa

GP – codice ISO 3166-2:FR della Guadalupa (Francia)

GP – codice ISO 3166-2:LR della contea di Gbarpolu (Liberia)

GP – codice ISO 3166-2:MU di Grand Port (Mauritius) Informatica .gp – dominio di primo livello della Guadalupa

– dominio di primo livello della Guadalupa GP – gioco di ruolo per personal computer Mineralogia Gp – abbreviazione di gesso Musica GP – album di Gram Parsons del 1973 Sport GP – nelle statistiche del baseball e del softball, partite giocate (games played) Altro G.P. – prima motocicletta prodotta dalla Moto Guzzi (dalle iniziali di Guzzi-Parodi)

GP – targa automobilistica di Göppingen (Germania)

GP publishing – Casa editrice di fumetti

