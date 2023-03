Si corrisponde in trasferta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si corrisponde in trasferta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : INDENNITÀ

Soluzione e Curiosità per: Si corrisponde in trasferta La Coppa Italia Serie D 2022-2023 è la ventitreesima edizione della manifestazione organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti. L'indennità di guerra, o riparazione di guerra, è una compensazione monetaria destinata a coprire i danni o le perdite subite durante una guerra. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 9 marzo 2023

Altre risposte alla domanda : Si corrisponde in trasferta : corrisponde; trasferta; corrispondevano ai DIN Conforme, corrispondente Consegna la corrispondenza a domicilio Oggi corrisponde alla provincia di Viterbo Analogo, corrispondente Spese di trasferta Spetta al lavoratore in trasferta Vi gioca la squadra in trasferta La vittoria in trasferta al Totocalcio Così è anche detta l indennità di trasferta Cerca altre Definizioni