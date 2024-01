La definizione e la soluzione di: Contende alla tartaruga il primato della lentezza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità su: conte di alla tartaruga il primato della lestizza"

Lumaca ( AFI : /lu'maka/, dal latino limaca, derivato di limax -acis «lumaca, chiocciola») è un termine comune in lingua italiana con cui si indicano tutti i gasteropodi terrestri polmonati (per estensione, seppur più raramente, anche quelli marini) sprovvisti di conchiglia complessa e apprezzabile a occhio nudo (il "guscio" nel linguaggio comune), bensì rudimentale e nascosta nella massa del mantello.

Spesso vengono chiamate in questo modo anche le chiocciole, gasteropodi dotati invece di conchiglia visibile e ben strutturata. Seppur tale accezione sia scorretta da un punto di vista tassonomico, nel linguaggio comune lumaca e chiocciola hanno in genere valenza di sinonimi, soprattutto nelle frasi nelle quali i termini sono utilizzati non col senso di sostantivo per indicare l'animale ma, ad esempio, in senso figurato per sottolineare la caratteristica della lentezza attribuita al soggetto di una frase.

Laddove, sempre nel linguaggio comune, sia necessario fare una distinzione tra chiocciole con guscio propriamente dette e lumache senza guscio, vengono anche utilizzati i termini lumacone o limaccia, che si riferiscono senza ambiguità ai gasteropodi privi di guscio (infraordine Limacoidei).

Secondo un'analisi statistica di ScienceAlert del 28 febbraio 2018, dal titolo "Deadliest creatures worldwide by annual number of human deaths as of 2018", le lumache sono tra gli animali che ogni anno provocano maggiori morti umane. Precisamente le lumache si trovano al quinto posto, dopo le zanzare, gli stessi esseri umani, i serpenti e i cani.

Italiano

Sostantivo

lumaca ( approfondimento) f sing (pl.: lumache)

(zoologia) (malacologia) mollusco gasteropode terrestre sprovvisto di guscio, col corpo, di solito grigio o rossiccio, ricoperto da un muco trasparente e viscido, e avente gli occhi sporgenti da quattro tentacoli disposti sulla testa la sua classificazione scientifica è Stylommatophora ( tassonomia) (popolare) (gastronomia) locuzione popolare per indicare un tipo di chiocciola commestibile la sua classificazione scientifica è Helix ( tassonomia) (senso figurato) veicolo lento, persona lenta, ritardataria o pigra che lumaca quel camion!

muoviti, lumaca ! devi ancora vestirti!

quella lumaca di Luisa è rimasta indietro! (gastronomia) tipo di pastasciutta dalla forma simile al guscio della chiocciola

Sillabazione

lu | mà | ca

Pronuncia

IPA: /lu'maka/

Etimologia / Derivazione

dal latino limaca che deriva da limax cioè "lumaca, chiocciola"

Citazione

Sinonimi

(mollusco senza il guscio) limaccia, lumacone

limaccia, lumacone (mollusco con il guscio) chiocciola

chiocciola (veicolo o persona lenta) polenta

(tipo di pastasciutta) conchiglia o conchiglietta in una delle accezioni comuni (in realtà sarebbe propriamente un altro tipo di pasta con una forma leggermente diversa, più simile a una conchiglia generica)

(senso figurato) tartaruga, marmotta

Parole derivate

lumacatura, lumacare

Alterati

( diminutivo ) lumachina, lumachetta, lumachella, lumachino

lumachina, lumachetta, lumachella, lumachino (accrescitivo) lumacone

Iperonimi

segheeeeee

eucariote, animale, invertebrato, mollusco, gasteropode

Proverbi e modi di dire