I confini del Kazakistan - Cruciverba

Codici

KN – codice HASC del comune di Konce (Macedonia del Nord)

KN – codice vettore IATA di China United Airlines

KN – codice FIPS 10-4 della Corea del Nord

kn – codice ISO 639-2 alpha-2 della lingua kannada

KN – codice ISO 3166-1 alpha-2 di Saint Kitts e Nevis

KN – codice ISO 3166-2:CD di Kinshasa (Repubblica Democratica del Congo)

KN – codice ISO 3166-2:EG di Qina (Egitto)

KN – codice ISO 3166-2:GN di Koundara (Guinea)

KN – codice ISO 3166-2:NG di Kano (Nigeria)

Fisica

Kn – numero di Knudsen

Informatica

.kn – dominio di primo livello di Saint Kitts e Nevis

Altro