I confini del Colorado - Cruciverba

Il Colorado (‘Aha Kwahwat in mojave) è un fiume che scorre nel sudovest degli Stati Uniti e nel nordovest del Messico. Lungo approssimativamente 2.330 km, attraversa una parte dell'arida regione sul versante ovest delle Montagne Rocciose. Il corso naturale del fiume sfocia nel golfo della California, ma il massiccio prelievo delle sue acque per l'irrigazione nella Imperial Valley, e per altri usi civili, ne ha prosciugato il basso corso (in Messico) a tal punto che il ...

Sigle

Controllo Orari

Corsa orientamento

Chimica

Co – simbolo chimico del cobalto

CO – formula chimica del monossido di carbonio

Medicina

CO – Cardiac Output – Gittata cardiaca (in italiano sigla è GC)

Codici

CO – codice vettore IATA della Continental Airlines

co – codice ISO 639-2 alpha-2 della lingua corsa

CO – codice ISO 3166-1 alpha-2 della Colombia

CO – codice ISO 3166-2:BJ di Collines (Benin)

CO – codice ISO 3166-2:CL della regione di Coquimbo (Cile)

CO – codice ISO 3166-2:ES della provincia di Cordova (Spagna)

CO – codice ISO 3166-2:GN di Coyah (Guinea)

CO – codice ISO 3166-2:IT della provincia di Como (Italia)

CO – codice ISO 3166-2:MD di Comrat (Moldavia)

CO – codice ISO 3166-2:NI di Chontales (Nicaragua)

CO – codice ISO 3166-2:TL di Cova Lima (Timor Est)

CO – codice ISO 3166-2:US dello Colorado (USA)

CO – codice ISO 3166-2:UY del dipartimento di Colonia (Uruguay)

Etichettatura tessile

CO – sigla della denominazione di cotone

Informatica

.co – dominio di primo livello della Colombia

– dominio di primo livello della Colombia CO – Comunicazioni obbligatorie, sistema informatico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Religione

C.O. – Confederazione dell'Oratorio di San Filippo Neri

Altro

Co – etnia dell'Asia sud-orientale

– etnia dell'Asia sud-orientale Co. – abbreviazione di Company , azienda

, azienda Co. – abbreviazione di County , contea

, contea co- – prefisso della lingua italiana che significa che condivide , assieme , in congiunzione (come ad esempio in coproduzione, cooperazione, ecc.)

, , (come ad esempio in coproduzione, cooperazione, ecc.) c/o o – abbreviazione di care of

o – abbreviazione di CO – targa automobilistica della regione di Sofia (Bulgaria)

CO – targa automobilistica di Coburgo (Germania)

C.O. – sigla della Confederazione dell'Oratorio di San Filippo Neri

C.O. – centrale operativa

CO – commanding officer , ufficiale comandante di un'unità militare

, ufficiale comandante di un'unità militare CO – Chemins de fer Orientaux, una compagnia ferroviaria ottomana

