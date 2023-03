Il computer della Apple - Cruciverba

Apple Inc. (Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">['æpl]; pronuncia italiana Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">['ppol], chiamata in precedenza Apple Computer e nota come Apple) è un'azienda multinazionale statunitense che produce sistemi operativi, smartphone, computer e dispositivi multimediali, con sede a Cupertino, in California. È considerata ...

Medicina e biologia

Membrane Attack Complex – complesso d'attacco della membrana, fase finale del sistema del complemento

– complesso d'attacco della membrana, fase finale del sistema del complemento Minimum alveolar concentration – concentrazione minima alveolare

– concentrazione minima alveolare Minimal antibiotic concentration – minima concentrazione antibiotica

– minima concentrazione antibiotica Moulting Accelerating Compounds – insetticidi regolatori di crescita

Aeronautica

Mid-air collision – in aeronautica acronimo utilizzato per indicare una collisione in volo

– in aeronautica acronimo utilizzato per indicare una collisione in volo Mediterranean Air Command – comando aereo alleato nella Seconda guerra mondiale

Aziende

M.A.C Cosmetics – azienda di cosmetici canadese

– azienda di cosmetici canadese Manufacture d'armes de Châtellerault – azienda francese

Cinema

Mac – film del 1992 diretto da John Turturro

Codici

MAC – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Macon Smart (Stati Uniti)

– codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Macon Smart (Stati Uniti) mac – codice ISO 639-2 alpha-3 della lingua macedone

– codice ISO 639-2 alpha-3 della lingua macedone MAC – codice ISO 3166-1 alpha-3 di Macao

Informatica

Media Access Control – sottostrato del livello datalink secondo il modello ISO/OSI

– sottostrato del livello datalink secondo il modello ISO/OSI Indirizzo MAC – codice assegnato in modo univoco ad ogni scheda di rete

– codice assegnato in modo univoco ad ogni scheda di rete Macintosh – serie di computer di Apple

– serie di computer di Apple macOS – sistema operativo di Apple

– sistema operativo di Apple MAC flooding – tecnica di attacco ad uno switch per bloccarne il corretto funzionamento

– tecnica di attacco ad uno switch per bloccarne il corretto funzionamento Project MAC – famoso principalmente per MACLISP, una vecchia versione del linguaggio di programmazione LISP

– famoso principalmente per MACLISP, una vecchia versione del linguaggio di programmazione LISP Mandatory access control – metodo d'accesso alle informazioni basato su regole

– metodo d'accesso alle informazioni basato su regole Message authentication code – piccolo blocco di dati utilizzato per autenticare un messaggio digitale

Onomastica

Mac – prefisso patronimico gaelico, spesso presente nell'onomastica irlandese e scozzese

Televisione

Mac Mackenzie – personaggio della serie televisiva Veronica Mars

– personaggio della serie televisiva Mac Taylor – personaggio della serie televisiva CSI: NY

– personaggio della serie televisiva Mac Tonight – mascotte della McDonald's

Altro

Metodo aperto di coordinamento – modo di coordinamento non vincolante delle politiche pubbliche dei diversi stati membri dell'Unione europea

– modo di coordinamento non vincolante delle politiche pubbliche dei diversi stati membri dell'Unione europea Movimento apostolico ciechi – organizzazione non governativa

– organizzazione non governativa Movimento arte concreta – movimento artistico degli anni cinquanta

– movimento artistico degli anni cinquanta Museo archeologico della città di Vercelli – museo italiano

– museo italiano Mid-American Conference – conference che fa parte della NCAA di football americano

– conference che fa parte della NCAA di football americano Mercato alternativo del capitale – ex mercato che era gestito dalla Borsa Italiana S.p.A.

