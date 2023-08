Un completo femminile formato da due golf - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un completo femminile formato da due golf. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : TWIN SET

Significato/Curiosità : Un completo femminile formato da due golf

Il "twin set" è un completo femminile composto da due capi di maglieria coordinati: un maglione a maniche lunghe e una cardigan assortita. Questi due pezzi sono realizzati con lo stesso tessuto, colore e stile, creando un abbinamento armonioso. Il twin set è un classico dell'abbigliamento che offre versatilità e eleganza. Può essere indossato come un set coordinato per un look sofisticato o usato separatamente per creare outfit diversi. Questo concetto di abbigliamento è associato alla moda vintage, ma è ancora popolare oggi per la sua semplicità raffinata e il suo tocco glamour senza tempo.

Altre risposte alla domanda : Un completo femminile formato da due golf : completo; femminile; formato; golf; completo approfondito; L indirizzo completo d un sito; Un poker incompleto ; completo per piloti; completo femminile con giacca e gonna o pantaloni; Nome completo del servizio di fotocopie a distanza; Nome femminile che ricorda il capoluogo toscano; Spirito femminile della mitologia irlandese; Nel tennis femminile equivale alla Coppa Davis; Bustino femminile che assottiglia la vita; Il nome femminile che si anagramma in asino; Celebre personaggio femminile di Corrado Guzzanti; Un formato di dolce come lo strudel; formato per bottiglie di vino da 27 litri; Una vetrina in formato editoriale; Vortice formato dall acqua corrente; Magazzino che è stato trasformato in abitazione; formato di farmaco ad azione locale o sistemica; Il campo da golf ; Il chiodino per i golf isti; Un piccolo golf o; L automobilina dei golf isti; Le hanno porti e golf i; Sbocca nel golf o di Salerno;

Cerca altre Definizioni