La compagna di Topolino - Cruciverba

Topolino, conosciuto negli Stati Uniti e in molti altri Paesi come Mickey Mouse, è un personaggio immaginario dei fumetti e dei cartoni animati creato il 16 gennaio 1928 da Walt Disney e Ub Iwerks, e successivamente sviluppato da Floyd Gottfredson, fra i più famosi fumettisti al mondo e icona stessa della Walt ...

Minni (nota inizialmente in Italia come Topolina o Minnie, in inglese Minnie Mouse), il cui nome è un diminutivo di Minerva, è un personaggio immaginario dei cartoni animati e dei fumetti, creato da Walt Disney e Ub Iwerks nel 1928.