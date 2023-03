Lo si coltiva in più riprese - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo si coltiva in più riprese. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ORTO

Con il termine orto si indica di solito un appezzamento di terreno dal quale, a seguito di lavorazione, si ricavano vegetali e funghi commestibili – dietologicamente, gastronomicamente e commercialmente noti come frutta e verdura oppure ortaggi – officinali, tessili ed ornamentali nonché mutuali.

Altre risposte alla domanda : Lo si coltiva in più riprese : coltiva; riprese; coltivazioni alberate Cereale fra i più coltivati L anormale caduta di fiori e frutti nelle piante coltivate Il fagello... volante per le coltivazioni Terreno coltivato a uva La macchina per le riprese tivù Apparecchio con cui effettuare riprese dall alto Una notizia che si ripresenta dopo un lungo giro Le notizie che si ripresentano dopo un lungo giro riprese cinematografiche girate all aperto Cerca altre Definizioni