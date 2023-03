Le colleghe di Milly Carlucci - Cruciverba

La prima edizione del talent show Il cantante mascherato è andata in onda dal 10 al 31 gennaio 2020 per quattro puntate il venerdì in prima serata su Rai 1 con la conduzione di Milly Carlucci e in replica su Rai Premium, ed è stata vinta da Teo Mammucari con la maschera del Coniglio.

Il conduttore televisivo o presentatore è il protagonista di un programma televisivo.