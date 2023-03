È un collega dell on - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È un collega dell on. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : SEN

Soluzione e Curiosità per: e un collega dell on La Dell Inc. (stilizzato DELL) è una multinazionale statunitense, tra le più importanti al mondo nella produzione di personal computer e di sistemi informatici con sede a Round Rock, nel Texas. La Dell sviluppa, vende, ripara e supporta computer e prodotti e servizi correlati. L'azienda, che prende il nome dal suo fondatore, Michael Dell, ha oltre 165.000 dipendenti negli Stati Uniti e in ... Codici SEN – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto di Londra-Southend, Southend-on-Sea (Regno Unito)

sen – codice ISO 639-3 della lingua nanerigé sénoufo

SEN – codice ISO 3166-1 alpha-3 del Senegal

SEN – codice ISO 3166-2:BF di Seno (Burkina Faso) Persone Sen Amartya Sen – economista indiano, premio Nobel

– economista indiano, premio Nobel Hun Sen – politico e militare cambogiano

– politico e militare cambogiano Konkona Sen Sharma – attrice indiana

– attrice indiana Moon Moon Sen – attrice indiana

– attrice indiana Mrinal Sen – regista indiano

– regista indiano Pranab Kumar Sen – statistico indiano

– statistico indiano Raima Sen – attrice indiana

– attrice indiana Riya Sen – attrice e modella indiana

– attrice e modella indiana Son Sen – politico, rivoluzionario e militare cambogiano

– politico, rivoluzionario e militare cambogiano Suchitra Sen – attrice indiana Sen Erdem Sen – calciatore turco

– calciatore turco Volkan Sen – calciatore turco Altro Le Sen – comune del dipartimento delle Landes nella regione dell'Aquitania (Francia)

– comune del dipartimento delle Landes nella regione dell'Aquitania (Francia) Sen – centesimo dello yen

– centesimo dello yen sen – seno, funzione trigonometrica

– seno, funzione trigonometrica Servizio Elettrico Nazionale Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 9 marzo 2023

