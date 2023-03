Città vicina al Monte Bianco - Cruciverba

Romagnano al Monte è un comune italiano di 376 abitanti della provincia di Salerno in Campania.

Aosta (pronuncia Aòsta, Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">/a'sta/; Aoste in francese, Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">/st/; Aoûta in arpitano sopradialettale; Oûta o Veulla in patois valdostano standard, Ohta nella variante della bassa valle; Augschtal in walser; Osta o Aosta in piemontese) è un comune italiano di 33 104 abitanti, capoluogo della regione autonoma Valle d'Aosta.