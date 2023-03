Città della Sicilia - Cruciverba

Lo sbarco in Sicilia (nome in codice operazione Husky) è stata un'importante campagna militare svoltasi nel contesto della seconda guerra mondiale. L'operazione fu attuata dagli Alleati sulle coste siciliane nelle prime ore del 10 luglio 1943, con l'obiettivo di aprire un fronte nell'Europa continentale e invadere e sconfiggere il Regno d'Italia, concentrando in un secondo momento i propri sforzi ...

Enna (Castruggiuvanni in siciliano) è un comune italiano di 25 590 abitanti, capoluogo dell'omonimo libero consorzio comunale in Sicilia.