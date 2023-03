C è chi le ha brizzolate - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: C è chi le ha brizzolate. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : TEMPIE

Soluzione e Curiosità per: C e chi le ha brizzolate Il quokka (Setonix brachyurus Quoy e Gaimard, 1830 ), unico membro del genere Setonix di Lesson, 1842 , è un piccolo Macropodide delle dimensioni di un grosso gatto domestico. Come altri marsupiali della famiglia dei Macropodidi (come i canguri e i wallaby), è erbivoro e generalmente notturno. Col termine tempie (dal latino: tempora, da tempus, tempo), in anatomia, si intendono due regioni simmetriche della testa, situate ai lati della fronte. Non corrispondono a regioni anatomiche ben definite, ed a seconda del significato che gli si vuole attribuire, il termine "tempia" può indicare solo lo strato cutaneo esterno o strutture anatomiche più interne. A livello del cranio, la regione della tempia comprende la porzione laterale dell'osso sfenoide e parte dell'osso temporale, mentre a livello nervoso periferico è definita dal ganglio del Gasser, da cui origina il nervo trigemino. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 9 marzo 2023

Cerca altre Definizioni