Il chi arte marziale - Cruciverba

Con arte marziale si intende un insieme di pratiche fisiche, mentali e psicologiche legate al combattimento. Originariamente utilizzate per aumentare le possibilità di vittoria del guerriero in battaglia, oggi sono una forma di percorso di miglioramento individuale e di attività fisica completa oltre che per difesa personale.

Il Mai Tai è un cocktail alcolico a base di rum chiaro e scuro, curaçao, sciroppo d'orzata e succo di lime, associato alla cultura Polinesiana.