La Casa della Sorento - Cruciverba

Soluzione 3 lettere : KIA

La casa della sorento

Oggi la sorento viene commercializzata in numerosi paesi del mondo. in malaysia viene venduto come naza sorento. nel 2020 ne è stata presentata la quarta... La kia motors company (, , gia jadongchalr, kia chadongch'amr) è una casa automobilistica della corea del sud, prima azienda di questo tipo...