La Casa automobilistica dei mitici modelli Corvette e Impala - Cruciverba

Il nome Chevrolet Small-Block identifica una vasta famiglia di motori endotermici prodotti dal 1955 ad oggi dalla Casa automobilistica statunitense Chevrolet. In genere, però, sono considerati small-block per antomasia tutti gli small-block prodotti fino al 1992 in campo automobilistico (e fino al 2005 in altri campi), ossia quelli di prima generazione.

Chevrolet (talvolta abbreviato con Chevy) è un'azienda automobilistica statunitense, divisione del gruppo General Motors.