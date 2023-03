Caratterizza le spezie - Cruciverba

Stone Town ("città di pietra" in inglese), anche nota come Mji Mkongwe ("città vecchia" in swahili), è la parte vecchia della capitale di Zanzibar, in Tanzania; si trova sulla costa occidentale di Unguja, l'isola principale dell'arcipelago di Zanzibar. Un tempo capitale del sultanato di Zanzibar, poi centro amministrativo coloniale durante l'occupazione britannica, e oggi sede delle istituzioni di governo dello stato semi-autonomo di Zanzibar, Stone Town è una delle città di ...

Il Toscanello Aroma Rosso Caffè, il Toscanello Aroma Caffè Dolce, il Toscanello Aroma Mokha, il Toscanello Aroma Blu Anice, il Toscanello Aroma Bianco Grappa, il Toscanello Aroma Nero Fondente, il Toscanello Aroma Giallo Vaniglia, il Toscanello Aroma Verde Limoncello e il Toscanello Aroma Castano Nocciola sono dei sigari della famiglia dei toscani. Il formato è quello del Toscanello, a tronco di cono, e corrispondente a metà sigaro toscano. La caratteristica di questi sigari è quella di sperimentare nuovi gusti coniugando il tabacco con altri "aromi" riflettendo la volontà di catturare clientela anche esternamente alla normale utenza del sigaro toscano. Sono disponibili in confezione da 5.