Un campione di popolazione per studi statistici - Cruciverba

Aviazione

Annunciator panel – pannello del cockpit

Informatica

Digital Flat Panel – connettore video

GNOME Panel – utilità per GNOME

Radio e televisione

Patch panel – sistema che interfaccia tra di loro sezioni diverse di un cablaggio

Panel show – tipo di game show

Scienze di laboratorio

Panel – gruppo di esami multi-reagenti

Sociologia

Panel di discussione – tipo di conferenza

Statistica

Panel – campione caratteristico rappresentativo utilizzato nelle indagini di mercato

Dati panel – dati che prevedono l'osservazione di differenti variabili

Trasporti