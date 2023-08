Brucia senza cenere - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Brucia senza cenere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : GAS

Significato/Curiosità : Brucia senza cenere

"Brucia senza cenere" è una locuzione che si riferisce a qualcosa che scompare o si consuma completamente senza lasciare tracce evidenti. Il termine "gas" è spesso associato a questa idea, poiché durante la combustione il gas si trasforma in energia senza residui solidi. Questa espressione può essere utilizzata in senso letterale o metaforico, per indicare qualcosa che si esaurisce completamente o che non lascia tracce tangibili di ciò che è stato. Nella vita quotidiana, l'uso di questa locuzione può richiamare l'idea di effimero o di fugacità, enfatizzando l'assenza di rimanenze o tracce visibili.

Altre risposte alla domanda : Brucia senza cenere : brucia; senza; cenere; Gas che illumina e non brucia ; Più brucia no più si consuma la loro cera; brucia in cucina; Caldi brucia nti; Risposte brucia nti; brucia nti schiaffi morali; Chioma senza cima; Una senza sale in zucca; Implorare senza imporre; Camicetta senza maniche; Bonaria senza boria; Comando rapido dato al PC senza usare il mouse; È famoso quello di cenere ntola; Lo diventa il cavallo di cenere ntola per magia; Finiscono nel portacenere ; Lo è cenere ntola; Lo è di cenere il capo di chi chiede umilmente perdono; Ridotti in cenere ;

Cerca altre Definizioni