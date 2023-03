Bloccare il motore per surriscaldamento - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Bloccare il motore per surriscaldamento. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : GRIPPARE

Soluzione e Curiosità per: Bloccare il motore per surriscaldamento L'interruttore è un'apparecchiatura elettrica di comando che serve a stabilire o interrompere la continuità elettrica e metallica in un circuito elettrico. Il bronzo è una lega composta da rame e stagno; a volte può essere legata anche con un altro metallo che può essere alluminio, nichel o berillio. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 9 marzo 2023

