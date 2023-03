Blocca la penna nel taschino - Cruciverba

Caratteristiche tecniche

Hardware e software

Il Samsung Galaxy Note 3 si presenta con un look più "sofisticato" e "lussuoso" rispetto agli altri smartphone della serie Galaxy di Samsung: sul retro, una scocca che rimane sempre in policarbonato, ma con uno stile in finta pelle e con finte cuciture e un contorno fatto a finta lunetta metallica. È spesso solo 8.33 mm. Supporta le reti quadribanda ...

Clip – abbreviazione di videoclip

– abbreviazione di videoclip Clip – graffetta metallica usata in chirurgia

– graffetta metallica usata in chirurgia CLIP – peptide della catena invariante associato alle molecole MHC di classe II ( Class II-associated invariant chain peptide )

– peptide della catena invariante associato alle molecole MHC di classe II ( ) Chiusura a clip – metodo di chiusura con bottone a pressione per vestiti e altro

– metodo di chiusura con bottone a pressione per vestiti e altro Clip – film del 2012 diretto da Maja Miloš

– film del 2012 diretto da Maja Miloš Clip – rivetto in materiale plastico utilizzato in carrozzeria o altri impieghi

– rivetto in materiale plastico utilizzato in carrozzeria o altri impieghi Clip – Tecnologia di Stampa 3D

