Birra ad alta fermentazione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Birra ad alta fermentazione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : ALE

Significato/Curiosita : Birra ad alta fermentazione

Bassa fermentazione, ovvero che impiegano nel processo lieviti del ceppo saccharomyces carlsbergensis, che predilige temperature di fermentazione basse... Il ginger ale è una bevanda di tipo soft drink a base di estratto della radice di zenzero (ginger in inglese). esistono due tipi di ginger ale: la varietà... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Birra ad alta fermentazione : birra; alta; fermentazione; birra con erbe e spezie; Una birra lager particolarmente luppolata; Tsing diffusa birra cinese; La fiera della birra di Monaco; Versata come una pinta di birra ; Diffusa birra scura irlandese; alta montagna; Un difetto che salta fuori troppo tardi; Tralasciare qualcosa con nonchalance: salta re; Un abitante della più alta catena montuosa europea; La cima più alta degli Urali; alta re in modo più popolare; Serbatoio in acciaio per la fermentazione di vini; Funghi che causano la fermentazione alcolica; Nome comune dei miceti che producono fermentazione ; Una birra ad alta fermentazione ; Birra ad alta fermentazione dal sapore dolce;

Cerca altre Definizioni