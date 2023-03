Si beve caldo e freddo - Cruciverba

La soba () è una pasta di grano saraceno avente forma simile ai tagliolini o agli spaghetti, tipico della cucina giapponese. Viene mangiata sia fredda che calda ed è solitamente servita con varie guarnizioni e condimenti. Il piatto standard è la kake soba (soba in brodo), in cui i tagliolini vengono immersi in un brodo bollente chiamato tsuyu fatto con dashi, mirin e salsa ...

Bevande

Tè – pianta e bevanda

Chimica

Te – simbolo chimico del tellurio

Codici

TE – codice vettore IATA di Lithuanian Airlines

TE – codice FIPS 10-4 di Tromelin

te – codice ISO 639-2 alpha-2 della lingua telugu

TE – codice ISO 3166-2:AL del distretto di Tepelenë (Albania)

TE – codice ISO 3166-2:BN del distretto di Temburong (Brunei)

TE – codice ISO 3166-2:ES della provincia di Teruel (Spagna)

TE – codice ISO 3166-2:GN della prefettura di Télimélé (Guinea)

TE – codice ISO 3166-2:IT della provincia di Teramo (Italia)

TE – codice ISO 3166-2:LT della contea di Telšiai (Lituania)

Musica

té – gruppo musicale post rock giapponese

Sport

Te – arte marziale

– arte marziale TE – nei ruoli del football americano, tight end

Altro

Te – lettera dell'alfabeto cirillico

– lettera dell'alfabeto cirillico Te – kana giapponese

– kana giapponese TE – trasverso elettrico, uno dei possibili modi di propagazione di un'onda elettromagnetica in una guida d'onda

Te – concetto di virtù nel Taoismo e per estensione in tutte le religioni taoiche

