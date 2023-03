La balena ne ha in bocca a centinaia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La balena ne ha in bocca a centinaia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : FANONI

Soluzione e Curiosità per: La balena ne ha in bocca a centinaia Moby Dick o La balena (Moby-Dick; or, The Whale) è un romanzo del 1851 scritto da Herman Melville. È considerato un capolavoro della letteratura americana della cosiddetta American Renaissance. I fanoni (dal francese fanon a sua volta dal latino volgare fano, acc. fanonem "banda, fascia") sono delle lamine presenti nella bocca di alcune specie di balena al posto dei denti, sono usati come filtro per espellere l'acqua dalla bocca trattenendo i piccoli animali di cui si nutrono. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 9 marzo 2023

