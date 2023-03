L autorizzazione ad operare per conto terzi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L autorizzazione ad operare per conto terzi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : PROCURA

Soluzione e Curiosità per: L autorizzazione ad operare per conto terzi La società fiduciaria è un'impresa che assume l'impegno di amministrare i beni per conto terzi, la rappresentanza di titolari di azioni e/o obbligazioni o l'organizzazione contabile di aziende appartenenti a terzi. Diritto civile Procura – atto con cui un soggetto conferisce a terzi il potere di compiere atti giuridici in nome proprio Procura – nell'ordinamento civile italiano, negozio giuridico unilaterale con cui un soggetto conferisce ad un altro la rappresentanza, ovvero, il potere (e non l'obbligo) di agire in nome e per conto suo

– atto con cui un soggetto conferisce a terzi il potere di compiere atti giuridici in nome proprio Istituzioni Italia Procura della Repubblica – nell'ordinamento della Repubblica Italiana, gli uffici del pubblico ministero presso il tribunale ordinario, tribunale per i minorenni e tribunale militare

– nell'ordinamento della Repubblica Italiana, gli uffici del pubblico ministero presso il tribunale ordinario, tribunale per i minorenni e tribunale militare Procura generale della Repubblica – nell'ordinamento della Repubblica Italiana, gli uffici del pubblico ministero presso la Corte d'appello e la Suprema Corte di Cassazione.

– nell'ordinamento della Repubblica Italiana, gli uffici del pubblico ministero presso la Corte d'appello e la Suprema Corte di Cassazione. Procura antimafia – ufficio del pubblico ministero – presso una Procura della Repubblica – specializzato nel perseguire i reati di stampo mafioso. Polonia Procura generale Pagine correlate Procuratore Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 9 marzo 2023

