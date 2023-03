Assomiglia ad una colomba - Cruciverba

La musica della Colombia è un'espressione della cultura colombiana, che contiene diversi generi musicali, sia tradizionali che moderni, secondo le caratteristiche di ciascuna regione geografica, sebbene non sia raro trovare stili musicali diversi nella stessa regione. La diversità delle espressioni musicali presenti in Colombia può essere vista come il risultato di una miscela di influenze africane, native indigene ed europee (in particolare spagnole), oltre che più moderne americane.

Enzo Claudio Marcello Tortora (Genova, 30 novembre 1928 – Milano, 18 maggio 1988) è stato un conduttore televisivo, autore televisivo, conduttore radiofonico, attore, giornalista e politico italiano.