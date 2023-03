Assilla il paranoico - Cruciverba

Il mondo secondo Garp (The World According to Garp) è un romanzo di John Irving, pubblicato nel 1978. Il romanzo ha avuto un grande successo, tanto che ne è stato ricavato l'omonimo film nel 1982.

In psichiatria e psicologia clinica la mania è una condizione psicopatologica caratterizzata da uno stato di eccitazione che coinvolge più sfere della personalità.