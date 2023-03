L arte, in musica, di combinare una o più melodie - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L arte, in musica, di combinare una o più melodie. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : CONTRAPPUNTO

Soluzione e Curiosità per: L arte in musica di combinare una o piu melodie Il rock è un genere della popular music sviluppatosi negli Stati Uniti e nel Regno Unito nel corso degli anni cinquanta e sessanta del XX secolo. Negli anni il termine rock è diventato un termine generico utilizzato per indicare una grande varietà di sottogeneri musicali che si sono sviluppati nel corso del tempo. È un'evoluzione del rock and roll, un genere che attingeva direttamente dai generi blues e rhythm and blues della musica afroamericana e dalla musica country. ... Contrappunto, nella terminologia musicale, sta a indicare: Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 9 marzo 2023

