Andare a zonzo - Cruciverba

Flâneur (al plurale flâneurs) è un termine francese, reso celebre dal poeta Charles Baudelaire, che indica l'uomo che vaga oziosamente per le vie cittadine, senza fretta, sperimentando e provando emozioni nell'osservare il paesaggio. La parola non possiede un'esatta corrispondenza in italiano, tuttavia la locuzione "andare a zonzo" rende bene l'idea dell'azione.

Il piccolo aiutante di Babbo Natale (in inglese Santa's Little Helper) è il cane di razza greyhound della famiglia Simpson nell'omonima serie televisiva statunitense. Di color marrone, fa la sua prima comparsa proprio nel primo episodio della serie, intitolato Un Natale da cani, quando viene trovato da Bart in un cinodromo, dopo essere stato abbandonato dal proprio padrone per via della sua incapacità nelle corse canine.