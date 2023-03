Fa alzare i tifosi allo stadio - Cruciverba

Il Bologna Football Club 1909 (AFI: Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">/bo'loa 'futbol 'klb/), meglio noto come Bologna (o colloquialmente con la sigla BFC: “Bologna Football Club”), è una società calcistica italiana per azioni con sede nella città di Bologna. Milita in Serie A, il massimo livello della piramide calcistica nazionale.

Ola Selvaag Solbakken (Melhus, 7 settembre 1998) è un calciatore norvegese, attaccante della Roma e della nazionale norvegese.