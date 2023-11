Altro nome dell acciuga

Lesotto sale erano molto più costose e il loro prezzo era sostenibile solo in relazione alle modeste quantità di acquisto. l'"" (ancióaire...

ALICE (A Large Ion Collider Experiment) è un rivelatore costruito per LHC presso il CERN di Ginevra in Svizzera. È un progetto portato avanti da una collaborazione di un migliaio di ricercatori appartenenti a 86 istituti di 29 paesi che ha come fine la costruzione di un rivelatore di ioni pesanti che consenta di esaminare gli effetti delle interazioni fra nuclei pesanti alle energie ottenibili con il Large Hadron Collider.