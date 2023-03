Vi si aggiudica con il martello - Cruciverba

La pallavolo è uno sport di squadra, che si svolge tra due squadre con in campo sei giocatori e altri sei in panchina per ognuna delle squadre. Lo scopo del gioco è realizzare punti, facendo in modo che la palla tocchi terra nel campo avversario (fase di attacco), e impedire che la squadra avversaria possa fare altrettanto (fase di difesa).

Asta – modo di compravendita

– modo di compravendita Asta – attrezzo sportivo, usato per il salto con l'asta

– attrezzo sportivo, usato per il salto con l'asta Asta – tipo di bastone impiegato nella costruzione: come trave, come palo di sostegno della bandiera, ecc.

– tipo di bastone impiegato nella costruzione: come trave, come palo di sostegno della bandiera, ecc. Asta – attrezzatura che nella marineria velica serve all'inserimento delle vele e ad altre manovre aeree.

– attrezzatura che nella marineria velica serve all'inserimento delle vele e ad altre manovre aeree. Asta – arma detta anche lancia

– arma detta anche lancia Asta – arma usata dagli Hastati dell'esercito romano

– arma usata dagli Hastati dell'esercito romano Asta – strumento utilizzato dai fonici

– strumento utilizzato dai fonici 1041 Asta – asteroide della fascia principale

– asteroide della fascia principale Asta – nome proprio di persona, diminutivo di Astrid

Acronimi

Aircrew Synthetic Training Aids – software di simulazione di volo

– software di simulazione di volo American Spice Trade Association – Associazione Americana per il Commercio delle Spezie

– Associazione Americana per il Commercio delle Spezie Allgemeiner Studentenausschuß – Comitato comunitario degli studenti

Geografia

Asta – frazione di Villa Minozzo, in provincia di Reggio Emilia

– frazione di Villa Minozzo, in provincia di Reggio Emilia Val d'Asta – valle dell'Appennino reggiano

– valle dell'Appennino reggiano Cima d'Asta – è la vetta principale del massiccio omonimo situato nel Trentino orientale.

Persone