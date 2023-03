Adesso si paragona chi è distrutto dalla fatica - Cruciverba

Socrate, figlio di Sofronisco del demo di Alopece (in greco antico: St, Sokrátes, pronuncia: Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">[s'krats]; Atene, 470 a.C./469 a.C. – Atene, 399 a.C.), è stato un filosofo greco antico, uno dei più importanti esponenti della tradizione filosofica occidentale.

Uno straccio (prevalentemente in uso toscano cencio) è un pezzo di stoffa, solitamente ottenuto da vecchi lenzuoli di cotone, indumenti o altri tessuti non più utilizzabili per il loro scopo originale, ma riciclabili come materiale grezzo. Viene spesso utilizzato per effettuare le pulizie domestiche o per altri compiti in cui la qualità della stoffa non è importante e lo straccio stesso è sacrificabile.