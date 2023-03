Accompagna le parole - Cruciverba

Il linguaggio del corpo è un tipo di comunicazione in cui i comportamenti fisici, e non le parole, vengono utilizzati per esprimere o trasmettere informazioni. Tali comportamenti comprendono le espressioni facciali, la postura del corpo, i gesti, il movimento degli occhi, il tatto e l'uso dello spazio. Il linguaggio del corpo esiste sia negli animali che negli esseri umani; questo articolo si concentra sulle interpretazioni del linguaggio del corpo umano, noto anche come cinesica.

La mimica facciale è una parte della cinesica che riguarda il modo in cui si altera il volto delle persone. Gli esseri umani lasciano trasparire anche in questo modo il loro pensiero e le loro emozioni, in quanto la mimica facciale è difficile da controllare spontaneamente.