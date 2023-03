Lo è una abitante di Partinico o di Cefalù - Cruciverba

Partinico (in siciliano Partinicu) è un comune italiano di 33 979 abitanti della città metropolitana di Palermo in Sicilia. La città è quinta per popolazione nella provincia di Palermo. Si trova al centro del comprensorio di cui fa da motore per comuni limitrofi.

La Sicilia ( AFI : Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">/si'ilja/; Sicilia in siciliano, Sclia in galloitalico di Sicilia, Siçillja in arbëresh, Sea in neogreco), ufficialmente denominata Regione Siciliana, è una regione italiana autonoma a statuto speciale di 4 806 738 abitanti, con capoluogo Palermo.