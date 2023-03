Sconveniente... come un arma - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sconveniente... come un arma. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : IMPROPRIA

Soluzione e Curiosità per: Sconveniente... come un arma Grigórij Efímovic Raspútin (Nóvych), in russo: ´ ´ ´ (´) (Pokrovskoe, 23 gennaio 1869 – Pietrogrado, 30 dicembre 1916), è stato un religioso, mistico e politico russo, consigliere privato dei Romanov e figura molto influente su Nicola II di Russia, in particolare dopo l'agosto 1915, quando lo zar prese il comando dell'esercito nella prima guerra mondiale. Per arma impropria, in Italia, si intende uno strumento che può essere atto ad offendere, ma che non ne abbia lo scopo tipico. Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 7 marzo 2023

Altre risposte alla domanda : Sconveniente... come un arma : sconveniente; come; arma; Scandaloso, sconveniente Dispiace se è avanzata ma non è un idea sconveniente Che ha timore e vergogna di ciò che è sconveniente Ha una croce verde illuminata come insegna Zoppicante come l italiano degli stranieri Giornaletti come Diabolik, Topolino e Tex Difficoltà di respiro anche nota come dispnea come un settore economico che trascina altri L Ennio cui è intitolato uno stadio di Parma Quella di Parma ispirò un famoso romanzo armadietti da spogliatoi Può essere a mano armata Farmaci salvavita