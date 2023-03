Proveniente dall area tra Austria e Italia - Cruciverba

L'Austria (in tedesco: Österreich, Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">/'œstaç/; in austro-bavarese: Ésterreich), ufficialmente Repubblica d'Austria (in tedesco: Republik Österreich; Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">/epu'bli:k 'œstaç/), è una repubblica federale composta da nove Länder, membro dell'Unione europea, ...

Il Tirolo (in tedesco e ladino: Tirol) è una regione storico-geografica europea, situata fra Austria e Italia, i cui confini e la cui natura sono cambiati nel corso dei secoli, raggiungendo la sua massima estensione fra il 1815 e il 1918, come Contea del Tirolo, i cui territori sono attualmente e principalmente suddivisi tra lo Stato federato del Tirolo a nord e la Regione Trentino-Alto Adige a sud.