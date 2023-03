La pratica con cui si preleva il latte dalla mucca - Cruciverba

La mungitura è la pratica di stimolazione delle ghiandole mammarie della femmina delle specie appartenenti alla classe dei mammiferi, atta a prolungare la produzione di latte negli animali anche dopo lo svezzamento del piccolo. In particolare, tale metodo viene applicato su animali, come le vacche, le capre, le pecore e le asine, per ricavare latte, utile non solo per essere bevuto, ma anche per la fabbricazione di formaggi.